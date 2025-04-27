Karaman’da cip ile otomobil çarpıştı

Karaman’da cip ile otomobil kavşakta çarpıştı. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman’da cip ile otomobil çarpıştı

Kaza, sabah saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 547. Sokak üzerine meydana geldi.

M.G. yönetimindeki otomobil ile A.T. idaresindeki cip, kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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