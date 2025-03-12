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Karaman'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Karaman'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

'da E.B. idaresindeki 07 HBH 42 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolunun 53. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Fadime B. hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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