Karaman'da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Karaman'da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde M.N.Ş. idaresindeki hafif ticari araç ile aynı yönde seyir halinde olan M.K.E.'nin (16), kullandığı bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü çocuk yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı bisiklet sürücüsü çocuk ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Netanyahu'nun evine İHA saldırısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...