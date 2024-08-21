Karaman’da hapis cezası bulunan kişi sahte kimlikle yakalandı

Karaman’da 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polisin yaptığı uygulama sırasında sahte kimlikle yakalandı.

Karaman’da hapis cezası bulunan kişi sahte kimlikle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler devriye görevi esnasında şüphe üzerine M.S. (31) isimli kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, verdiği kimlik ve şüpheli hareketler sergileyen şahsı detaylı inceleme yapmak üzere emniyete götürdü. Burada yapılan detaylı sorguda şahsın Ö.B. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin M.S. olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorusunda da 3 ayrı suçtan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen M.S. adliyeye sevk edilmek üzere tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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