Karaman'da mermer ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kızıllarağini köyündeki bir mermer ocağında taş kesmede kullanılan makinenin kopan çelik halatı, işçilerden Ali Rıza Yumrukaya'ya çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman'da iş kazası: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Karaman'da bir mermer ocağında taş kesmede kullanılan çelik halatın koparak çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Karaman'da mermer ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.