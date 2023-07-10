Karaman'da kadın cinayeti

Karaman'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı gözaltına alındı.



İddiaya göre, Fatma Sema Çalışkan (34), birlikte yaşadığı M.M. ile tartıştıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunu da alarak Siyahser Mahallesi 890. Sokak'ta bulunan akrabalarının evine geldi.



Aynı adrese giden M.M. de tabanca ile eve doğru 3 el ateş etti.

Fatma Sema Çalışkan Mermilerden biri ensesine isabet eden kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaçan cinayet zanlısı M.M., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.



Fatma Sema Çalışkan'ın cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin