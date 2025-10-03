Karaman’da kamyonet yol kenarına devrildi: 2 yaralı

Kaza, Karaman-Konya kara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.Y. (27) idaresindeki eşya yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki reklam panolarına çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.B. (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle devrilen kamyonetteki eşyalar da etrafa saçıldı.