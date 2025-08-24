Karaman’da kenevir ve 63 adet fosil ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor.

15-24 Ağustos tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 16 bin 532 kişi sorgulanırken 30 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Yakalanan 30 kişiden 4’ü tutuklandı. Denetimler esnasında ayrıca sentetik hap, 109 kök kenevir bitkisi, 35 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu kullanım aparatı ve 63 adet fosil ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.