Karaman'da mısır tarlasında obruk oluştu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, derinliği 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Karaman'da mısır tarlasında obruk oluştu

Ambar köyü sınırlarındaki tarlasında hasat yapıldığı sırada obruğu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu.

Tarla sahibinin yakınlarından Bekir Tekinli, mısır ektikleri sırada tarlada obruk olmadığını, hasat sırasında biçerdöver şoförünün burayı fark ettiğini söyledi.

Çevrelerinde geçmiş yıllarda oluşmuş obruklar bulunduğunu belirten Tekinli, "Çocukluğumuzda yan tarlamızda da vardı ama onu toprakla doldurdular. Yetkililerin, buna kökten bir çare bulmalarını istiyoruz. Burada son 3 yılda 3 obruk oluştu." dedi.

Her geçen gün sayısı artıyor: Obruk oluşumu öncesi belirtilere dikkat!

Her geçen gün sayısı artıyor: Obruk oluşumu öncesi belirtilere dikkat!

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