Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Karaman-Ereğli kara yolu üzerinde meydana geldi.

B.K'nin (63) kullandığı motosiklet seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrilerek sürüklendi.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan B.K., daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.