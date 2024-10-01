Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi -Ereğli kara yolu üzerinde meydana geldi.

B.K'nin (63) kullandığı seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrilerek sürüklendi.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan B.K., daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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