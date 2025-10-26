Karaman'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralı
Karaman'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saat 21.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tahsin Erdoğan idaresindeki 70 ACR 298 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU KRİTİK
Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
