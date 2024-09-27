Karaman'da obruk tedirginliği: Her geçen gün artıyor

Akçaşehir Belde Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, gazetecilere, belde merkezine 2 kilometre mesafedeki elma bahçesinde oluşan obruğun gün geçtikçe genişlediğini, bahçedeki ağaçların kuruduğunu söyledi.



Beldelerinin Konya'nın Karapınar ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Yeşildaş, ilçedeki obruk oluşumunun artık Karaman sınırlarına da sıçradığını dile getirdi.



Yeşildağ, bölgede obruk oluşumlarının arttığına, yöre halkının tedirgin olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:



"Obruğun oluştuğu 2022'den bu yana bölgemizde obruk sayıları çoğaldı. Bu oluşumlar bizleri de korkutuyor. Herkes ne zaman çökecek korkusu yaşıyor. Buraya 5 kilometre mesafedeki Ambar köyü yakınlarında da büyük obruklar oluşmaya başladı. Bu korkular nedeniyle asılsız haberler çıkmaya başladı. 'Obruğa traktör düştü.' ihbarı gibi asılsız telefonlar alabiliyoruz."