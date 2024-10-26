Karaman'da okulda arkadaşını öldüren lise öğrencisi tutuklandı
Karaman'da okul arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli, tutuklandı.
Urgan Mahallesi'ndeki öğrencisi olduğu lisenin spor salonunda okul arkadaşı M.E.P'yi (17) dün silahla öldüren A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hayatını kaybeden M.E.P'nin cenazesi, Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.