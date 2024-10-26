Karaman'da okulda arkadaşını öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Karaman'da okul arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli, tutuklandı.

Karaman'da okulda arkadaşını öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Urgan Mahallesi'ndeki öğrencisi olduğu lisenin spor salonunda arkadaşı M.E.P'yi (17) dün silahla öldüren A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden M.E.P'nin cenazesi, Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Lisede arkadaşı tarafından öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Lisede arkadaşı tarafından öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yenidoğan soruşturması: Bebekleri 112'ye bildirmeden kabul etmişler

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...