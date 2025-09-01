Karaman'da operasyon: 3 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25-31 Ağustos'ta asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 204 kişiyi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 milyon 300 bin boş makaron, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 10 kesici-delici alet, 14 fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

