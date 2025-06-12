Karaman'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Karaman'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Zühtü Ataş (86) yönetimindeki  traktör, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde, M.E. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ataş, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.E. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

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