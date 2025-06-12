Karaman'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Zühtü Ataş (86) yönetimindeki traktör, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde, M.E. idaresindeki otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan Ataş, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü M.E. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

