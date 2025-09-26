Karaman’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Karaman-Mersin karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 yaşındaki A.S.A. isimli kız çocuğu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.