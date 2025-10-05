Karaman'da otomobil ve elektrikli bisiklet çarpıştı
Karaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Hamidiye Mahallesi'ndeki Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden S.B. idaresindeki 70 ACS 893 plakalı otomobil ile M.K.Ş.'nin (16) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.K.Ş. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Karaman
- Bisiklet