Karaman’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 27 P 2314 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden önüne çıkan M.G. isimli kadına çarptı.

Kazada yola savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.