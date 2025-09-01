Karaman'da özel bakım merkezinde engellilere şiddet

Karaman'da özel bakım merkezinde engellilere yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sorumluların iş akdinin feshedildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Karaman'ın Başyayla ilçesindeki özel bakım merkezinde kaydedilen görüntülerde, engellilerin çalışanlardan gördüğü ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, SORUMLULARIN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Olayın ocak ayındaki denetimlerde tespit edildiği, derhal idari soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada "Habere konu olan kişilerin iş akdi feshedilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

