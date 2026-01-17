Karaman'da peçete ve sigaraya emdirilmiş uyuşturucu bulundu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluğundaki bölgelerde yapılan uygulamalar devam ediyor.

9-17 Ocak tarihlerinde JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 13 bin 915 kişi sorgulandı.

Sorgulananlar arasındaki 40 kişinin ise çeşitli suçlardan dolayı arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 40 kişiden 12'si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre denetimlerde ayrıca peçete ve sigaraya emdirilmiş amfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 140 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Jandarma ise huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanacağına yönelik yapılan denetim ve uygulamlara kararlılıkla devam edileceğini söyledi.