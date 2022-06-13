Karaman'da selde kaybolan kadından acı haber

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 13.06.2022 - 01:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da Erenkavak köyü mevkisinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Şehribani Canıver'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Merkeze bağlı Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkiinde hayvanlarını otlatan 35 yaşındaki Şehrivani Canıvar, dere kenarındayken aniden başlayan sağanak yağışın ardından oluşan selde kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri gönderildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin 1,5 saatlik çalışması sonucunda Canıvar’ın cansız bedenine kaybolduğu yerden 700 metre uzaklıkta ulaşıldı.