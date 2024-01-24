Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin araçlarını belirleyen polis, dün akşam saatlerinde kent girişinde kontrol noktası oluşturdu.

"Dur" ihtarına uymayıp, araçları ile kaçan şüpheliler, takiple yakalandı. 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alınırken, araçlarda ve adreslerinde yapılan aramalarda 36 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.