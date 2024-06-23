Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Hamidiye Mahallesi 729. Sokak'ta Y.Y. ile O.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde bulunan E.D. kamyonetle G.D'ye çarptı.



Bunun üzerine G.D'nin oğlu Y.D. babasına çarpan E.D'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. S.D. ise kavga sırasında bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.



Polis ekipleri şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 680 dolu fişek ve döner bıçağı ele geçirdi.



Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.