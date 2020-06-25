Karaman’da sulama kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

Olay, saat 15.45 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Sarayköy'de yaşandı. Alınan bilgiye göre, Sarayköy'de oturan Salih Mahmut (8), Enes (11) ve Hamza Atmaca (8) kardeşler, çalışmaya giden anne ve babası tarafından sabah teyzelerine bırakıldı. Üç kardeş diğer bir arkadaşlarıyla birlikte köye 500 metre uzaklıkta olan sulama kanalının yanına gitti.



Burada oyun oynayan kardeşlerden 8 yaşındaki Salih Mahmut biranda dengesini kaybederek 1.5 metre derinliğindeki beton sulama kanala düştü. Kardeşinin düştüğünü gören abisi 11 yaşındaki Enes de suya girerek gözden kayboldu. Salih Mahmut’un ikiz kardeşi olan Hamza ve yanlarındaki arkadaşları hemen köye giderek ailelerine haber verdi.

Bunun üzerine köylüler kanalda hemen çocukları aramaya başlarken, bir taraftan da durum jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirildi.



Çocuklardan Salih Mahmut’un cansız bedeni düştüğü yerin 100 metre ilerisinde köylüler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Daha sonra küçük çocuğun cenazesi ambulansla Ayrancı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kanalda kaybolan Enes içinse arama kurtarma çalışması başlatıldı. Suyu kesilen kanalda AFAD ve jandarma iz takip köpekleri ile kaybolan çocuğu arama çalışmalarına başlandı. Küçük Enes’in cansız bedeni düştüğü yerden yaklaşık 10 kilometre ilerideki Ambar köyü yakınlarındaki bahçe aralarında bir köylü tarafından fark edilerek bulundu. Kardeşi gibi Enes’in cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmalarını olay yerine gelen Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da bizzat takip etti.



Çocukların babası Veli Atmaca’nın ilçede bir kahvehanede garson olarak çalıştığı, anne Arife Atmaca’nın ise yevmiyeci olarak kiraz toplamaya gittiği öğrenildi.

SERİNLEMEK İÇİN DEREYE GİREN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ 5 SAAT SONRA BULUNDU

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile birlikte derede yüzen çocuk bir daha çıkamadı. 14 yaşındaki Ayberk Topçu’nun cansız bedeni 5 saat süren aramadan sonra bulunabildi.

14 yaşındaki Ayberk Topçu arkadaşları ile birlikte serinlemek için köyün yakınlarındaki derede yüzmek istedi. Ancak dereye giren Ayberk’in bir süre dereden çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu köye gelerek yakınlarına iletti. Asma Köprü mevkisine gelen çok sayıda köy sakini AFAD ve Kdz. Ereğli Belediyesi dalgıçları ile birlikte saatlerce Ayberk’i bulmaya çalıştı.

Derinliği yer yer 4 metreye kadar çıkan bulanık suda arama çalışması yapan ekipleri 5 saat sonra Ayberk’in cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkartılırken oğlunu kucağına alan baba Gökhan Topçu sinir krizi geçirdi.



Vatandaşların yardımı ile 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Ayberk’in yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 14 yaşındaki Ayberk’in annesi Çiğdem ile babası Gökhan Topçu acıya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirirken, jandarma ekipleri kalabalığı sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti.



Derede boğularak hayatını kaybeden Ayberk’in cansız bedeni otopsi için sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.