Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi.

Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Bursa'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...