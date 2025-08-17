Karaman'da uyuşturucu ile tarihi eserler ele geçirildi
Karaman'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ile tarihi eserler ele geçirdi. Operasyonda 5 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor.
08-17 Ağustos tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 19 bin 198 kişi sorgulanırken, 48 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.
5 TUTUKLAMA
Yakalanan 48 kişiden 5’i tutuklandı.
Denetimler esnasında 68 sentetik ecza hap, metamfetamin, kenevir bitkisi, 100 adet sikke, 4 adet obje, 2 adet dedektör, 880 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Karaman
- Tarihi Eser