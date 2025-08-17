Karaman'da uyuşturucu ile tarihi eserler ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor.

08-17 Ağustos tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 19 bin 198 kişi sorgulanırken, 48 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

5 TUTUKLAMA

Yakalanan 48 kişiden 5’i tutuklandı.

Denetimler esnasında 68 sentetik ecza hap, metamfetamin, kenevir bitkisi, 100 adet sikke, 4 adet obje, 2 adet dedektör, 880 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.