Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.Ş, G.Ö, B.Ç, A.Ü. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş. isimli şahıs ile G.Ö. isimli kadın çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

B.Ç ve A.Ü adli kontrol şartıyla, M.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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