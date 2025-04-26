Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 kişi tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, E.Ş, G.Ö, B.Ç, A.Ü. ve M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş. isimli şahıs ile G.Ö. isimli kadın çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
B.Ç ve A.Ü adli kontrol şartıyla, M.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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