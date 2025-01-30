Karaman’da yangın paniği: Dumanın kaynağı bir türlü bulunamadı
Karaman’da dün akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Evini duman basan aile balkona çıkıp yardım istedi, apartmandakiler sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanın nereden geldiğini bir türlü bulamadı. Dumanın bir anda evi sardığını anlatan Ramazan Şahin, “Gelen duman genzi tıkıyordu ve kusma derecesine getirdi.” dedi. Bir süre apartmanda inceleme yapan ekipler, kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.
Karaman’da evlerini duman basan aile balkona çıkarak yardım isterken, apartman sakinleri de sokağa döküldü.
Olay, akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi Abdülkerim Kılıç Caddesi üzerinde bulunan dört katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, oturdukları daireyi bir anda basan duman sonucu etkilenen aile balkona çıkarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DUMANIN KAYNAĞI BULUNAMADI
Dumandan etkilenen aile bireyleri ambulansa alınarak tedavileri yapılırken, itfaiye ekibi de dumanın kaynağını araştırmaya başladı.
Bu sırada apartman sakinleri de dışarıya çıktı.
İtfaiye ekibinin araştırmaları neticesinde apartmanda herhangi bir yangın olmadığı tespit edildi.
"GENZİMİZ TIKANDI, KUSMA NOKTASINA GELDİK"
Dairesini duman basan Ramazan Şahin, “Bir anda aşağıdan duman gelmeye başladı. Yavaş yavaş gelen duman evi sardı. Gelen duman genzi tıkıyordu ve kusma derecesine getirdi. Hemen balkona kaçtık ve itfaiyeye haber verdik. Balkonda itfaiyeyi bekledik. İtfaiye gelince duman nasıl olduysa bir anda kesildi. Dumanın kaynağı belli değil.” dedi.
Zehirlenme tehlikesi atlattıklarını söyleyne Şahin, “Uyuyor olsaydık kesin giderdik. Dumanı yukarı çıkanlar da gördü, onlar da öksürmeye başladı. Torunlarla birlikte evde 5-6 kişi vardık.” ifadelerini kullandı.
Bir süre apartman önünde bekleyen ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ayrıldı.
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