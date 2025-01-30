Karaman’da yangın paniği: Dumanın kaynağı bir türlü bulunamadı

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Karaman’da evlerini duman basan aile balkona çıkarak yardım isterken, apartman sakinleri de sokağa döküldü.



Olay, akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi Abdülkerim Kılıç Caddesi üzerinde bulunan dört katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, oturdukları daireyi bir anda basan duman sonucu etkilenen aile balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DUMANIN KAYNAĞI BULUNAMADI



Dumandan etkilenen aile bireyleri ambulansa alınarak tedavileri yapılırken, itfaiye ekibi de dumanın kaynağını araştırmaya başladı.



Bu sırada apartman sakinleri de dışarıya çıktı.



İtfaiye ekibinin araştırmaları neticesinde apartmanda herhangi bir yangın olmadığı tespit edildi.