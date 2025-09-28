Karaman'da yaralı leylek koruma altına alındı
Karaman'da yol kenarında bulunan yaralı leylek, koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş sokakta yürüdüğü sırada Karaman Adliyesi yanındaki boş alanda uçamayan leyleği gördü.
Çelebi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekibi sevk edildi.
HAYDİ ekibi yaralı leyleği yakalayarak koruma kafesi içerisine koydu.
Leylek daha sonra Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülerek teslim edildi.
