Karaman'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Karaman'da zincirleme kaza

Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden iki otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilin sürücüsü F.G. yaralandı.

Yaralı F.G., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

