Karaman'da zincirleme kaza
Karaman'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Karaman Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden iki otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Kazada, otomobilin sürücüsü F.G. yaralandı.
Yaralı F.G., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Karaman