Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 547. Sokak üzerine meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre M.G. yönetimindeki otomobil ile A.T. idaresindeki cip, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil çöp konteynerine çarparak durabildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.