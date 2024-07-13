Karaman'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Karaman'da A.H. (20) yönetimindeki hafif ticari araç, Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi Yumru Tepesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 300 metre derinlikteki uçurumdan düştü.

Sürücü A.H. ile araçta bulunan Selime B. (26), takla atan araçtan fırlayarak yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Selime B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.