Karaman'daki trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Karaman'daki trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

H.R.A. yönetimindeki otomobil, Ereğli Caddesi 1129. Sokak girişindeki kavşakta Ş.T. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Ş.T. idaresindeki araçta bulunan N.T. ile diğer araç sürücüsü H.R.A. ve yolcular A.K, A.A. ile Y.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.T. hayatını kaybetti, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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