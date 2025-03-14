Karaman’ın musluk suyuna petrol nasıl karıştı? İlk şüpheli sulama pompaları
Karaman’da sudan petrol hidrokarbonları çıktı. Yeşildere Barajı’ndan su alımı durduruldu. Peki suya petrol nasıl karıştı? Belediye olayın, sulama amaçlı kullanılan pompalardan kaynaklandığını düşünüyor.
Karaman’da halktan gelen şikayetler sonrası kentteki şebeke suyunda analiz yaptı.
İnceleme sonucunda şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlandı.
Analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği duyuruldu.
Bu duyurunun ardından kent halkı, su sıkıntısı yaşamaya başladı.
İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından Karaman Barosu’na kayıtlı yedi avukat, ihmal olduğu gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.
BARAJDA KEŞİF YAPILDI
Ayrıca avukatların talebi üzerine dün şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı’nda keşif yapıldı.
Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.
“ŞİKAYETLER AYLARDIR DEVAM EDİYOR”
Avukatlar adına konuşan Hüseyin Mutlu, kentteki su sorunun 3-4 aydır devam ettiğini belirterek, “vatandaşlarımızın buna ilişkin şikayetleri aylardır sürmekte ve buna ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları açıkça görülmektedir. Buna ilişkin biz de ayrıntılı inceleme yapılması ve sorumluların bir ihmali var mı ya da başka bir şey var mı bunun tespiti için dün sabah itibarıyla Karaman Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk.” dedi.
PETROL, POMPALARDAN MI SIZDI?
Şebeke suyunun sağlandığı barajda 12 Ocak 2025 günü bir video çekildiğini söyleyen avukat Mutlu, “Barajda suyun çekildiği nokta ile alakalı drone görüntüleri bulunmakta ve burada özellikle mazotlu pompaların suya sıfır, benzin depolarının suya sıfır olduğu gözüküyor. Bu depolardan ve cihazlardan sızan kalıntılar görüntülerde sabit.” dedi.
Avukat Mutlu şöyle devam etti:
“Dünkü keşifte bunların oradan söküldüğü görüldü. Halkın sağlığı söz konusu ve vatandaşlarımızın ne kadardır bu suyu kullandığı, bu sudan dolayı zarar görüp görmediği ya da en önemlisi daha sonra böyle bir zararın ortaya çıkıp çıkmayacağı bunlar bizim için elzemdir.
Bunların da araştırılması gerekmektedir. Konuyla alakalı hukukçular olarak 6 meslektaşımla beraber müracaatımızı yapmış bulunmaktayız. İnşallah tez zamanda sonuçlanacağını düşünmekteyiz.”
BARAJDAN SU ALIMI DURDURULDU
Karaman Belediyesi’nden ise konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Belediye de sulama amaçlı kullanılan pompalara dikkat çekti.
Açıklamada, “Dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları yanında; lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır.” denildi.
Belediye açıklamasında ayrıca barajdan su alımının tedbir amaçlı olarak durdurulduğu kaydedildi.
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