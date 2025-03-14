Karaman’ın musluk suyuna petrol nasıl karıştı? İlk şüpheli sulama pompaları





“ŞİKAYETLER AYLARDIR DEVAM EDİYOR”



Avukatlar adına konuşan Hüseyin Mutlu, kentteki su sorunun 3-4 aydır devam ettiğini belirterek, “vatandaşlarımızın buna ilişkin şikayetleri aylardır sürmekte ve buna ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları açıkça görülmektedir. Buna ilişkin biz de ayrıntılı inceleme yapılması ve sorumluların bir ihmali var mı ya da başka bir şey var mı bunun tespiti için dün sabah itibarıyla Karaman Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk.” dedi.



PETROL, POMPALARDAN MI SIZDI?



Şebeke suyunun sağlandığı barajda 12 Ocak 2025 günü bir video çekildiğini söyleyen avukat Mutlu, “Barajda suyun çekildiği nokta ile alakalı drone görüntüleri bulunmakta ve burada özellikle mazotlu pompaların suya sıfır, benzin depolarının suya sıfır olduğu gözüküyor. Bu depolardan ve cihazlardan sızan kalıntılar görüntülerde sabit.” dedi.



Avukat Mutlu şöyle devam etti:



“Dünkü keşifte bunların oradan söküldüğü görüldü. Halkın sağlığı söz konusu ve vatandaşlarımızın ne kadardır bu suyu kullandığı, bu sudan dolayı zarar görüp görmediği ya da en önemlisi daha sonra böyle bir zararın ortaya çıkıp çıkmayacağı bunlar bizim için elzemdir.



Bunların da araştırılması gerekmektedir. Konuyla alakalı hukukçular olarak 6 meslektaşımla beraber müracaatımızı yapmış bulunmaktayız. İnşallah tez zamanda sonuçlanacağını düşünmekteyiz.”