Karamollaoğlu: Aday büyük ihtimalle 13 Şubat'ta belli olur

Siyasette Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması devam ediyor.

Seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ın işaret edilmesinin ardından 6'lı masanın da adayını açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı sonrası açıklanacağı iddialarına ilişkin Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu açıklamada bulundu.

Kesin bir tarih belirlemedikleirni dile getiren Karamollaoğlu, "Büyük ihtimalle 13 Şubat'ta belli olabilir." dedi. Karamollaoğlu, en kısa zamanda açıklama yapılacağını da ifade etti.

6'LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Öte yandan 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağı isim de merak konusu olmaya devam ediyor.

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Bu konuya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karamaollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin "Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadarki ifadeleriyle böyle bir arzusunun ve niyetinin olduğunu ortaya koydu. Ancak nihayet bu karar bu altılı partinin liderlerinin bir araya gelerek verecekleri bir karar olacak." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun masada ayrı bir yeri olduğunu da söyleyen Karamollaoğlu, "Masada ana muhalefet partisinin lideri olarak elbette Kemal Bey'in ayrı bir yeri var. Bunu görmemiz ve bilmemiz icab eder." diye konuştu.