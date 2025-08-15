Karamürsel'de orman yangını: Dumanlar Bursa'ya kadar geldi

Karamürsel ilçesinde orman yangınıyla mücadele sürüyor.

Suludere Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine ulaştı.

ŞEHRİN HER NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR



Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü.



Rüzgarla yayılan duman yüzünden söz konusu bölgelerde is kokusu da hissedilir düzeyde arttı.