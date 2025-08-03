Karamürsel'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Karamürsel ilçesi Karapınar Caddesi yeni mezarlık mevkiinde kaza meydana geldi.

İki otomobil çarpışırken otomobillerde bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.