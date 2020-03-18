Karantina otobüsünden indirilen yolcu hakkında başsavcılıktan açıklama

Fransa'dan gelen bir genç kızın karantina kapsamındaki otobüsten indirilmesi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamalardan bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'dan gelen yolcunun karantina otobüsünden alınmasına ilişkin, "Otobüsten indirilen G.S'nin kısa süre sonra İstanbul Havalimanı içerisinde kolluk görevlileri tarafından tekrar muhafaza altına alınarak karantinaya alınmak üzere ambulans vasıtasıyla ilgili kuruma sevki sağlanmıştır" bilgisini verdi.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 17 Mart'ta TK 1824 sefer sayılı Paris-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen G.S'nin, yeni tip corona virüs salgını önlemleri kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere ilgili kuruma sevk edildiği hatırlatılarak, bu sırada kolluk görevlileri tarafından otobüsten indirildiğine ve karantina ihlali yapıldığına ilişkin sosyal medyada görüntülerin bulunduğunun öğrenildiği belirtildi.



Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasından sonra Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 195. maddesinde belirtilen "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yolcu G.S. ve diğer sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Otobüsten indirilen yolcu G.S'nin, kısa süre sonra İstanbul Havalimanı içerisinde kolluk görevlileri tarafından tekrar muhafaza altına alınarak karantinaya alınmak üzere ambulans vasıtasıyla ilgili kuruma sevki sağlanmıştır. Karantina bitiminde G.S'nin savunması da alınacaktır. Diğer bütün deliller toplanmaktadır. İhmali ve sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında başlatılan soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı olarak, titizlikle yürütülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."



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