Karantinadaki 2 kişi, başka köyde çalışırken yakalandı

Edirne Uzunköprü'nün Kavacık köyünde yaşayan 2 kişi, corona virüs testi pozitif çıkan kişilerle yakın temasta bulundukları gerekçesiyle evlerinde 14 gün karantinaya alındı.

BAŞKA KÖYE ÇALIŞMAYA GİTMİŞLER



Jandarmanın yaptığı kontrollerde, bu kişilerin evlerinde olmadıkları belirlendi. Jandarmanın telefonla görüştüğü 2 kişi, çalışmak için Edirne merkeze bağlı Doyran köyüne gittiklerini söyledi.

3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA KESİLDİ



Salgın hastalıktan korunma tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen ismi açıklanmayan 2 kişiye, kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere 6 bin 300 lira idari para cezası uygulanıp, karantina adreslerine dönmeleri için gerekli tebligat yapıldı.

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