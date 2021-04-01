Karantinadaki aşçı pavyonda yemek yaparken yakalandı

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde, karantinada olması gereken aşçı pavyonda yemek yaparken yakalandı.

Pendik'te alkollü mekan ruhsatıyla pavyon olarak işletilen mekana ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Saat 19.00'dan sonra açık kalması yasak olduğu halde çalıştırılan lokantada, işyeri etrafında ellerinde telsizlerle gözcülük yapan kişilerin olduğunu fark eden polis ekipleri mekanı incelemeye aldı.

İş yerinin kapalı olan kepenginden bir müşterinin çıktığını gördüğü anda içeriye baskın düzenleyen polisler ile içeride bulunanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polisler, lokanta olarak görünen mekanın pavyon olduğunu tespit etti. Polisleri gören bazı kadınlar mekanda kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, içeride bulunan kişilere yaptığı kimlik sorgulamalarında lokanta aşçısının corona virüs temaslısı olduğu bilgisine ulaştı.

Aşçı, işletmenin yakınında bulunan bir hastaneye gönderilirken, içeride bulunan 26 kişiye 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri tarafından, hem saat 19.00'dan sonra çalışan hem de pavyon olarak işletilen mekana için cezai işlem uygulandı.

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