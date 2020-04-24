Karantinadaki köyde 23 Nisan'ı tek başına kutladı

Uzun yıllardır çalıştığı okulu Türk bayraklarıyla süsleyerek ses sistemi kuran Tanrıverdi, saatler 21.00'i gösterdiğinde köyde tek başına İstiklal Marşı okudu.

DHA 24.04.2020 - 00:55

karantinadaki-koyde-23-nisani-tek-basina-kutladi_9044_dhaphoto1.jpg

İlişkili Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri

Cumhurbaşkanlığı'ndan 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri

Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi

Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında karantina altında bulunan Yusufoğlan köyündeki ilkokulda temizlik personeli olarak çalışan Haydar Tanrıverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tek başına kutladı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan günü karantinaya alınan Yusufoğlan köyündeki ilkokulda uzun yıllardır temizlik personeli olarak çalışan Haydar Tanrıverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulu Türk bayraklarıyla süsleyerek ses sistemi kurdu.

Tanrıverdi, saat 21.00'i gösterdiğinde ise corona virüs nedeniyle karantina altında bulunan köyde tek başına okulun önünde İstiklal Marşı okudu.

Tanrıverdi'nin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

23 NİSAN'DA ÇOCUKLARLA BULUŞTU

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...