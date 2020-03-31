Karantinadaki umrecilere tahliye

Umre dönüşü corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşların tahliyesine başlandı.

Isparta'da Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve Covid-19 testleri negatif çıkanlardan 293'ünün karantina süreci tamamlandı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Eskişehir'de de 17 Mart'ta karantinaya alınan 254 kişiden bazılarının tahliye işlemi tamamlandı. Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan vatandaşlar, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı. Bu kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada olacağı bildirildi.



UMREDEN DÖNENLERE KARANTİNA

