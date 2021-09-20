Karantinayı delen lise öğrencisinin ailesine 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale’de yapılan denetimde 14 yaşındaki lise öğrencisi kızın virüs temaslısı olduğu tespit edildi. Fatura ödemek için dışarı çıktığını söyleyen kızın ailesine 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

İHA 20.09.2021 - 11:30

Karantinayı delen lise öğrencisinin ailesine 4 bin 50 lira ceza

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Uzman ekipler, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda HES kodu denetimi yaptı. Yaşları 9 ila 19 arasında çocuklar üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldı.

TEMASLIYKEN DIŞARI ÇIKTIĞI GÖRÜLDÜ

Ovacık Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde denetim yapan uzman ekipler, 14 yaşındaki bir lise öğrencisinin HES kodunu sorguladı. 10. sınıf öğrencisinin karantinaya alınan sınıfındaki corona virüs hastası bir arkadaşından dolayı temaslı duruma düştüğü tespit edildi.

Kardeşi ile birlikte fatura ödemek için karantinayı delen lise öğrencisi, salgın ekipleri tarafından evine bırakıldı. Ailesine de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

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