Karantinayı ihlal eden adam aile hekimini tehdit etti

Edirne'de, kızı corona virüse yakalanan ve temaslı karantinasında olması gereken Süleyman Hızmalı, aile sağlığı merkezine giderek, ilaç yazdırmak istedi. Durumu fark edip, ilaç yazmayan Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş, kendisine "Doktorları boş yere dövmüyoruz" diyen Hızmalı hakkında 'beyaz kod' uyarısı verdi.

DHA 21.09.2021 - 19:03

Karantinayı ihlal eden adam aile hekimini tehdit etti

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Aşı yerine taziyeye gitti, corona virüse yakalandı

Aşı yerine taziyeye gitti, corona virüse yakalandı

Edirne'de bulunan Muradiye Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Süleyman Hızmalı, aile hekimi Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş'e kimliğini vererek, kızına ilaç yazmasını istedi.

Kimlik bilgilerini sisteme giren Ateş, Hızmalı'nın kızının corona virüse yakalandığını öğrenerek, "Sizin karantina altında olmanız gerekiyor, bu durumda ilaç yazamam. Lütfen dışarı çıkın" dedi. 

'BEYAZ KOD' VERDİ

Süleyman Hızmalı'nın ısrarı nedeniyle doktor ile aralarında tartışma başladı. Bu sırada Hızmalı, Dr. Ateş'e "Doktorları boş yere dövmüyoruz" dedi. Bunun üzerine Ateş, 'beyaz kod' verdi.

Polis ekipleri ise kısa sürede odaya geldi. Ateş'in şikayeti üzerine gözaltına alınan Hızmalı, polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olan doktor Ateş de ifade vermek üzere emniyete gitti. 

"TEHDİT ETTİ"

Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş, sözlü şiddete uğradığını belirterek, "Karantinada olması gereken kişiye ilaç yazamayacağımı söyledim. Sözel şiddete uğradım, 'beyaz kod' verdim. Arkadaş da 'Doktorları boşuna dövmüyoruz' dedi bana. Bana sözel şiddet uyguladı, 'Bu ilacı yazacaksın' diye tehdit etti. Ben de 'beyaz kod' verdim" dedi. 

Süleyman Hızmalı ise kızının corona virüse yakalandığını söyleyip, "Kızım bu yüzden dışarı çıkamıyor. 14 gün de geçti; zaten çift aşılı olanlar dışarı çıkabiliyormuş, dedim. O da 'Hayır sen ve senin aileni bir daha buraya sokmam' dedi. Ben saldırmadım, sözlü tartışma oldu" diye konuştu.

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