Karantinayı ihlal eden adam aile hekimini tehdit etti

Edirne'de bulunan Muradiye Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Süleyman Hızmalı, aile hekimi Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş'e kimliğini vererek, kızına ilaç yazmasını istedi.

Kimlik bilgilerini sisteme giren Ateş, Hızmalı'nın kızının corona virüse yakalandığını öğrenerek, "Sizin karantina altında olmanız gerekiyor, bu durumda ilaç yazamam. Lütfen dışarı çıkın" dedi.



'BEYAZ KOD' VERDİ



Süleyman Hızmalı'nın ısrarı nedeniyle doktor ile aralarında tartışma başladı. Bu sırada Hızmalı, Dr. Ateş'e "Doktorları boş yere dövmüyoruz" dedi. Bunun üzerine Ateş, 'beyaz kod' verdi.

Polis ekipleri ise kısa sürede odaya geldi. Ateş'in şikayeti üzerine gözaltına alınan Hızmalı, polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olan doktor Ateş de ifade vermek üzere emniyete gitti.



"TEHDİT ETTİ"



Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş, sözlü şiddete uğradığını belirterek, "Karantinada olması gereken kişiye ilaç yazamayacağımı söyledim. Sözel şiddete uğradım, 'beyaz kod' verdim. Arkadaş da 'Doktorları boşuna dövmüyoruz' dedi bana. Bana sözel şiddet uyguladı, 'Bu ilacı yazacaksın' diye tehdit etti. Ben de 'beyaz kod' verdim" dedi.



Süleyman Hızmalı ise kızının corona virüse yakalandığını söyleyip, "Kızım bu yüzden dışarı çıkamıyor. 14 gün de geçti; zaten çift aşılı olanlar dışarı çıkabiliyormuş, dedim. O da 'Hayır sen ve senin aileni bir daha buraya sokmam' dedi. Ben saldırmadım, sözlü tartışma oldu" diye konuştu.

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