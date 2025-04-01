Karapınar'da lodos fırtınası etkili oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde beklenen lodos fırtınası etkisini göstermeye başlarken şiddetli rüzgar nedeniyle Meke Gölü girişindeki tanıtım levhası devrildi.

Karapınar'da lodos fırtınası etkili oldu

’nin uyarıda bulunduğu lodos fırtınası, genelinde etkisini artırmaya başladı. Özellikle Karapınar ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Meke Gölü girişindeki tanıtım levhası da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin ilgi gösterdiği göle gelenler bu manzara ile karşılaştı.

nedeniyle bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirilirken, özellikle ağaç ve tabela devrilmesi, çatı uçması gibi risklere karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

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