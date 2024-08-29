Karar Resmi Gazete'de: 15-50 yaş Irak vatandaşlarına vize muafiyeti

15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar Resmi Gazete'de: 15-50 yaş Irak vatandaşlarına vize muafiyeti

Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları ’ye yapacakları 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak.

1 Eylül tarihinde uygulanmaya başlayacak muafiyet kararı ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18’inci maddesi gereğince alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da şiddetli yağış ne kadar sürecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a yeni taksi sistemi | Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız

İstanbul'a yeni taksi sistemi | Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız

Bakan Fidan, büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti

Bakan Fidan, büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti

Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızla Heniye, locadan toplantıyı izleyecekti

Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızla Heniye, locadan toplantıyı izleyecekti

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ağustos 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ağustos 2024

Bursa'da kan donduran olay: Baba öldü, anne ağır yaralı

Bursa'da kan donduran olay: Baba öldü, anne ağır yaralı

Kılıçdaroğlu'na 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava

Kılıçdaroğlu'na 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...