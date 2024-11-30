Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İki köyün bağlı oldukları ilçeler değiştirildi
Tokat ve Sinop’ta iki köyün bağlı oldukları ilçeler değiştirildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü ile Sinop’un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyünün bağlı oldukları ilçeler değişti.
Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararlara göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü Almus ilçesine, Sinop’un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyü Göçkün bağlısı Merkez Bektaşağa köyüne bağlandı.
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