Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İki köyün bağlı oldukları ilçeler değiştirildi

Tokat ve Sinop’ta iki köyün bağlı oldukları ilçeler değiştirildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İki köyün bağlı oldukları ilçeler değiştirildi
Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete'de bugün

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’ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü ile ’un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyünün bağlı oldukları ilçeler değişti.

Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ’de yayımlandı.

Kararlara göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü Almus ilçesine, Sinop’un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyü Göçkün bağlısı Merkez Bektaşağa köyüne bağlandı.

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