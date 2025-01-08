Kararın örneği az..Öğretmen kadın kocasına nafaka ödeyecek? Peki koca bunu nasıl başardı?

Diyarbakır’da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce ilk evliliğinden sonra bir kez evlendikten sonra boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi.

N.K., bir süre sonra geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

N.K., dava dilekçesinde eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini ileri sürüp maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

F.K., ise dilekçesinde anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini belirterek, maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası talebinde bulundu.

MAHKEME 2 YIL SÜRDÜ

Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi’ndeki boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.

Gerekçeli kararda, davacı kadının da; eşinin önceki evliliğinden çocuklarına karşı düşmanca tavır sergileyerek, bu hususta eşine ve eşinin önceki evliliğinden olan çocuklara karşı sürekli olarak ağır hakaretlerde bulunduğu belirtildi.

KADIN ÇOCUKLARA ŞİDDET UYGULADI

Mahkeme kararında kadının çocuklardan birine şiddet uyguladığı da belirtildi. Gerekçeli kararda, "Her iki tarafın davranışları sebebiyle ortak hayatın temelinden sarsıldığı ve birliğe devam etmenin artık mümkün olmadığı açıktır." denildi.

Mahkeme, eşlerin boşanmasına karar verirken, nafakaya da hükmetti. Karar göre, kadın eski eşine ayda 3 bin TL nafaka ödeyecek. Kararda, şöyle denildi:

"Karşı davacı erkek yararına karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 3 bin TL tedbir nafakasının davalı kadından alınarak, karşı davacı erkeğe verilmesine, karar kesinleşinceye kadar devamına"

Dava 2 yılın ardından karara bağlandı. Davacının kadının kararın iptali için dava açacağı belirtildi.

Kocanın Avukatı Ayşegül Birtane, "Boşanmayla birlikte erkek müvekkilimiz sürekli bir gelirinin olmadığından, düzenli bir geliri olmadığından, işi olmadığından ötürü lehine nafakaya hükmetti. Bilindiği üzere Türk Medeni Kanunun 175. Maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının kanunda yer alan şartları mevcuttur. Bunlardan en önemlisi daha ağır kusuru olmamak şartı ile nafaka hükmedilir” dedi.