İsrail'e 4 yıl sonra yeni büyükelçi

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Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı.

Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atadığı büyükelçi oldu.

Faruk Kaymakçı AB Daimi Temsilcisi, Sedat Önal BM Daimi Temsilcisi, Levent Gümrükçü NATO Daimi Temsilcisi, Selçuk Ünal Lahey Büyükelçisi, Murat Karagöz Lizbon Büyükelçisi oluyor.



Şakir Özkan Torunlar kimdir?

TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu.

Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.

2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

