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Karasu Çayı'nda balık ölümleri ve renk değişimleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nda balık ölümleri ve renk ekipleri harekete geçirdi. Çayda inceleme başlatıldı.

Karasu Çayı'nda balık ölümleri ve renk değişimleri

Karasu Çayı'nın beslediği sulama kanallarında ölü balıkları ve suyun renk değişimini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi ekipleri, çayda incelemede bulunarak su numunesi aldı.

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